Elton John októberben megjelent életrajzi könyvében ír arról az esetről, amikor Madonna plagizálással vádolta meg Lady Gagát. Az ikonikus énekes-zenész kommentálta is a történteket.

2011-ben robbant Lady Gaga száma, a Born This Way, ezt azonban a pop nagyasszony nem nézte jó szemmel. Madonna szerint ugyanis egy az egyben az ő 1989-es, az Express Yourself című dalának leegyszerűsített másolatáról volt szó.

Elton John könyvében a következőt fűzte az esethez:

Régen szerettem azzal viccelni, hogy Madonna playbackel a színpadon, de a vele kapcsolatos problémám igazán akkor kezdődött, amikor leszólta Gagát egy amerikai műsorban. Azt elismerem, hogy a Born This Way tényleg hasonlított az Express Yourself című dalra, viszont azt már nem tudtam elfogadni, hogy miért kell ennyire bunkón és csúnyán reagálni ahelyett, hogy bóknak venné – idézte az NME Magazine.

Sőt, Elton John szerint ez azért sem volt helyénvaló a már elismert énekesnőtől, mivel egy fiatal előadóba rúgott bele, aki még csupán a karrierje elején tartott.