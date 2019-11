Gáspár Laci nem értett egyet Dallos Bogi döntésével és a második körös válogatón alaposan elmondta neki a véleményét.

"Próbáltam neked segíteni, és én most csalódtam. Nem hoztál jó döntést. Csalódtam benned, mert olyan vagy, mint a többiek... Kikészültem" - mondta keményen Laci Boginak.

Bogi a Blikknek elárulta, hogyan élte meg mentortársa kemény kritikáját.

"Korábban szinte mindenben egyetértettünk a mentorokkal, de a tábor és a székes kihívás alatt kijöttek az indulatok. Ez volt a műsor eddigi legnehezebb része, mert a versenyzők nagyon a szívünkhöz nőttek, ezért természetes, hogy mindenki védte azt, akit megkedvelt. Lelkileg nagyon megviselt az egész helyzet, pedig nem gondoltam volna, hogy ennyire kemény lesz. Lacit is értem, mert ő ragaszkodott az egyik énekeshez, akihez én nem, és jöttek az indulatok. Lacival nagyon szeretjük egymást és jóban is vagyunk, ezért is bántott meg azzal, amit és ahogyan mondott, de utána persze megbeszéltünk mindent" - mesélte Bogi.