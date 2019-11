Esztergályos Cecília elárulta, már a végrendeletét is megírta.

Esztergályos Cecília 77 évesen is ugyanolyan vidám és tele van energiával, mint évtizedekkel ezelőtt. Ugyanakkor a színésznő is tudja, hogy egyszer mindenkinek szembe kell néznie a halállal. Ő nem aggódik emiatt, a Borsnak elmondta, évekkel ezelőtt megvásárolta a saját és férje sírhelyét, valamint a végrendeletét is elkészítette.

„Ha jön a halál, hát jön. Mit csináljak? De reméljük, akkor gyorsan jön, és kész. (...) Öreg vagyok, mint az országút, és öreges is. Elárulom, rengeteg ráncom is van. De mind az enyém, ez vagyok én, ez az életem" – idézte a lap a színésznő szavait.