L.L. Junior korábban koncerten is elsírta magát egy érzelmesebb dal közben. Nem is csoda, az énekes nemrégiben vesztette el tragikus körülmények között a kisfiát, ez pedig olyan tragédia, amit soha nem lehet feldolgozni.

Felfokozott érzelmi állapota a Sztárban Sztár leszek! adásában is kicsalogatta L.L. Junior könnyeit, amikor Feng Ya Ou Miért fáj? (Sostar Dukhal) című dalát adta elő. „Ma éjjel nem alszom én, rólad álmodozom még. Álmomban te jössz felém" - szól az eredetileg szerelmes számnak írt dal, ami most azonban teljesen új értelmet nyert, és a stúdióban mindenkinek a háromévesen elhunyt Dávidka jutott eszébe.

"A műsor előtt beszéltem Juniorral pár mondatot, és be kell vallanom, nem lett könnyebb a helyzetem, ezért a produkció előtt el is kellett vonulnom mindenki elől egy fél órára, hogy magamban legyek, és fel tudjak készülni lelkileg is" – árulta el a Blikknek Feng Ya Ou, aki végig küzdött azzal, hogy ne ragadják el az érzelmek. Nemcsak az énekesnek volt azonban nehéz dolga, a zsűri is nehezen tudott megszólalni az értékelésre, egy ponton pedig ők vigasztalták a közönség sorai közt helyet foglaló L.L. Juniort.