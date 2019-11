A tegnapi nappal kezdetét vette a szezon első igazán nagy "rekordhavazása" Ausztriában.

A havazás a további napokban sem csillapodik, Bad Gastein 30 cm, Rauris 20 cm, Zell am See pedig 10 cm havat kaphat szerda reggelre. A 2000 méter feletti területeken akár egy méter hó is hullhat. -írja a sielok.hu

A havazás miatt a hegyimentők felhívják a figyelmet a fokozott lavinaveszélyre, a rendőrség pedig arra kér mindenkit - aki Ausztriába utazik - hogy készüljön fel a hólánc használatára.