Czippán Anették éjszakája néhány hete borult fel, kisfia ugyanis ekkor kezdett sírva ébredni. Egyelőre nem tudják, mitől ilyen zaklatott gyermekük, de próbálnak olyan megoldást találni, ami az egész családnak megfelel.

"Most viszont nehezek az éjszakái szegénykémnek. (...) Nagyjából két hete kezdődött. Soma sokszor felébred, van, hogy sírdogál is. Sok minden okozhatja ezt egy gyerkőcnél, de hogy pontosan mi, azt még nem tudni. Jöhet egy fogacska is, vagy a szeparációs szorongás is mostanában kezdődhet náluk, félhet az elalvástól is. Ha vigasztalhatatlan, párommal a következőket vetjük be: melléfekszünk a földre, énekelünk, friss levegőre visszük. Be kell vallanom, a párom zseniális altatásban és nyugtatásban, ezért inkább rábízom ezt a feladatot. Volt, hogy nem találtam a lakásban, aztán amikor benéztem a gyerekszobába, láttam, hogy összebújva egy matracon feküdtek a földön. Ott volt egész éjjel, aztán én váltottam, hogy hadd pihenjen ő is" - mondta a Blikknek Anett. Hozzátette, nem veszik maguk közé a gyermeket, mert ez csak egy időre jelentene megoldást.