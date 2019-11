Akárcsak mindenkinek, a mindig mosolygós Peller Mariannak is vannak rossz napjai. Közösségi oldalán őszintén leírta, hogyan érezte magát kedden, és mi volt az, ami végül kizökkentette a letargiából.

"Kedden egész nap nagyjából így éreztem magam: "állítsátok meg a világot, ki akarok szállni...!" Hogy mi okozta, több dolog is eszembe jutott. Rég éreztem magam ilyen szomorúnak, motiválatlannak, szétzuhantnak, de közben túlrezgőnek. Amikor a szerelmem megkérdezte, mi a baj, kicsikém? Nem tudtam értelmes választ adni, hiszen egyébként minden rendben van. Akkor mégis, mire ez a lelki zuhanórepülés? Azt a megoldást választottam, amit Dr. Domján László és Dr. Domján András javasolt két hete: nem menekültem ki a nyomasztó érzésből, hagytam, hadd mardosson, hadd húzzon le. Este valami isteni erőnek hála, nekiláttam a tornának (mondanom sem kell, semmire nem vágytam kevésbé...), és mire végeztem, egy hajszállal jobb lett a helyzet (éljen az endorfin!). Közben elvégeztem minden anyai és háziasszonyi teendőmet - és gyönyörködtem a fiainkban. A mosolyukba kapaszkodtam. Hamar le is feküdtem aludni - gondoltam, jobb, ha gyorsan véget ér ez a furcsa nap. Ma reggelre, mintha elfújták volna. Kellenek az ilyen napok is. Most sokkal jobban értékelem a jót!"