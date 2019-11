Ahogy a Life.hu is beszámolt róla , Hosszú Katinka közleményben tudatta, hogy megválik edzőjétől, Petrov Árpádtól. Az olimpiai felkészülést egyedül csinálja végig.

"Az elmúlt hónapokban próbáltam túllépni ezen az érzésen, de az alapprobléma továbbra is fennállt. Árpiról az együtt töltött idő alatt számomra kiderült, hogy nem tud felnőni a feladathoz. Több figyelmet vártam tőle szakmailag és emberileg is, ezért nincs visszaút. Az olimpiai felkészülés hajrájában nem vállalhatom fel még egyszer azt a terhet, hogy valakit a hátamon vigyek" - írta közleményében Hosszú Katinka. Sós Csaba szövetségi kapitány habár kockázatosnak ítélte a döntést, bízik Katinkában.

Az úszónő, aki a jövő heti, glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokságra is Petrov Árpád nélkül utazik, hiába önmagát készíti fel, nem kaphatja meg azt a kiemelt bérezést, ami az olimpiai sportolókat felkészítő edzőknek jár. Ez havi egymillió forint lenne, amitől most Petrov Árpád is elesett.