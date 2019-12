Az egykori élsportoló gyanútlanul ült be a moziterembe. Nem számított arra, hogy nagyobbik fia meglepi és egykori olimpiai győzelmét nézheti meg a mozivásznon.

Ezúttal egy moziban vállalt munkát Bárdosi Sándor és Növényi Norbert, akik közül az utóbbit fia is meglátogatta ideiglenes munkakörében. Sőt ő is csatlakozott a jómadarakhoz.

„Azt gondoltam, hogy a fiam jelenléte jó hatással lesz Sanyira. Kicsit visszafogja magát, viselkedik majd. Tévedtem, sőt igazából sokkolt, amit csinált. Mikor a mozit takarítottuk belekóstolt a maradékba. Azt hittem menten rosszul leszek" – árulta el a Sláger TV-n látható A helyettesítők című műsorban Növényi, aki a munkanap végén fiával és Bárdosi Sanyival közösen egy filmet is megnézhetett a moziteremben. A jómadarak azonban nem számítottak arra, amit a mozivásznon láttak.

„Azt hittük valami akciófilm lesz, bár én egy romantikus filmnek jobban örültem volna, a Ghostnak vagy a Titanicnak, utóbbin mindig sírok. Azonban minden várakozásunkat felülmúlta, amit láttunk. Növényi Norbi moszkvai olimpiai győzelmét nézhettünk meg a moziban a fiának köszönhetően. Norbi nagyon meghatódott, rólam már nem is beszélve, csak úgy potyogtak a könnyeim" – vallotta be Bárdosi Sándor, akinek sporttársa is nehezen találta a szavakat.

„Először nem értettem mi ez és hogy kerül a majdnem 40 évvel ezelőtti énem egy moziterembe. Olyan volt, mintha újra ott lennék. Tizenév munkája, napi három-öt edzés eredménye, amit láttunk. Jó volt újra látni átélni a pillanatot, amikor olimpiai bajnok lettem" – mondta könnyes tekintettel Növényi Norbert.