Polyák Lilla színházi szerepei mellett a TV2 új sikersorozatában, a Mintaapákban is szerepel. A színésznő kissé túlhajszolja magát.

Mindenhol helyt szeretne állni Polyák Lilla, aki színházi szerepei mellett filmbéli karakterét is tökéleetsen szertené megformálni, valamint otthon, családi körben is minél több időt szeretne eltölteni. Napi 24 órából 14-et biztosan dolgozik. Férje, Gömöri András Máté segíti őt a mindennapokban, aki egy romantikus londoni nyaralásra is elszöktette szerelmét.

„A család azon van, hogy tényleg minden szabad pillanatot együtt töltsünk. Segítenek, ahol tudnak, és nagyon odafigyelünk egymásra. Nagyon be kell osztani minden energiát" - mesélte a Tények Pluszban Lilla.