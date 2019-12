A magyar kormány négy űrhajós kiképzését tervezi Oroszországban, akik közül valamelyik, második magyar asztronautaként testközelből is megtapasztalhatja majd a világűr ürességét. Erre a legnagyobb eséllyel a légierő vadászpilótái pályázhatnak, de a jelöltek között találunk egy hölgyet is, aki úgy érzi, képes felvenni a versenyt férfi társaival.

Vincze Szilvia jelenleg nyomozóként dolgozik az egyik budapesti kerületben. Elhatározását, hogy ő legyen az első magyar nő a világűrben, az is remekül mutatja, hogy magától Farkas Bertalantól kér tanácsokat, akit személyesen is jól ismer. Hamarosan részt vesz orvosi alkalmassági és fizikai teszteken, hogy saját maga is megbizonyodhasson arról, eleget tud tenni a kemény feltételeknek.

Amikor családom lett, Dunakeszire költöztünk. A kertünk végében volt a repülőtér, így adott volt a másik álmom közelsége. A Malév-klubban elkezdtem a vitorlázórepülôs-képzést, és növendékként oktatóval, már repülök. Sokat olvasok, főleg a repüléssel kapcsolatos dolgokat. Amikor megtudtam, hogy Farkas Bertalan után esetleg egy újabb magyar űrhajós is tiszteletét teheti a világűrben, tervbe vettem, hogy jelentkezem, amint hivatalosan is kiírják a pályázatot. Miután nem csak katonai pilótákból válogatnak, és a nők sincsenek kizárva a lehetőségből, talán én leszek itthon az első nő, aki jelentkezik – mesélte Szilvia a Borsnak.