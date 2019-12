A férfi mindent alaposan megszervezett. Vörös rózsacsokorral és jegygyűrűvel várta párját a rendőrségi autó mellett. A nő, ahogy rájött, hogy nem ellenőrzésről, hanem sajátos lánykéréséről van szó, örömében elsírta magát, és persze igent mondott.

Ahogy a felvételen is látszik, a nő rögtön igent mondott, bár kezdetben nem is sejtette, hogy az igazoltatás valójában egy lánykérés.

"Az járt a fejemben, hogy most biztos megbüntetnek. Elővették a jogosítványomat is, hogy nincs rendbe vele valami...Megláttam a páromat, visszanéztem a kollégáira, akkor még annyira nem is voltam képben...Amikor rám köszönt, onnantól kezdve tudtam, hogy mi van, és elsírtam magam örömömben..."

-mondta az újdonsült menyasszony.