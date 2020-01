Egy ideje már lehetett sejteni, hogy van valakije Vasvári Viviennek, és a pletyka most be is igazolódott: az egykori luxusfeleséget egy férfival látták csókolózni egy szilveszteri buliban. A Blikk fotót is közölt a párról.

A sztáranyuka a lap érdeklődésére elárulta, valóban ő látható a felvételen, ám hogy ki a szerencsés választott, arról csak sejtelmesen nyilatkozott.

„Ez egy friss kapcsolat, de ha majd úgy alakul, és mind a ketten úgy akarjuk, megmutatom a nyilvánosság előtt is a páromat. Ő nem celeb, nem is akar az lenni, és nem is szeretném, ha folyton szerepelne. Szeretnék megkérni mindenkit, hogy ne kezdjen utánunk kutakodni, ha eljön az ideje, láthatnak minket együtt" – mondta.