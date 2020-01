Az elmúlás, a veszteség és a nappokban történt események hatására Tóth Vera elgondolkodott, és Instagram-oldalán meg is osztotta, milyen érzések kerültek benne felszínre. Éppen testvére kislányát tartotta a karjaiban, amikor elkezdett merengeni.

"Miközben nézem, ahogy ez a kis élet cseperedik, az elmúlt napok eseményei jutnak eszembe. Egyre jobban helyre kerül bennem egy gondolat, amit már nagyon sokszor hallottam: Hogy a halál adja meg az élet értelmét, az élet meg a halálét...hm..