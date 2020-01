Több mint két évvel ezelőtt történt a várpalotai hintabaleset. Krisztofer a meghibásodott gépből repült ki és csapódott járdaszegélynek. Heteken át feküdt kómában és az orvosok is bizonytalanok voltak azzal kapcsolatban, valaha felépül-e. Most úgy tűnik, a fiú szervezete erősnek bizonyult és immár újra tud járni, önállóan eszik, ír, olvas és beszélni is tanul.

Édesanyja, Dia a Blikknek elárulta, Krisztofer régi emlékei mind kitörlődtek, ugyanakkor boldog attól, hogy fia felépült.

„Hetente kétszer Veszprémbe utazunk logopédushoz, a szép kiejtést gyakoroljuk. A kisfiam azért is iparkodik, mert nagyon tetszik neki egy lány, szeretne neki udvarolni, bókolni" – nyilatkozta az édesanya.