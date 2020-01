Az úszónő november végén döntött úgy, hogy nem tart igényt Petrov Árpád további munkájára.

„Én leszek az edző, ami azt jelenti, hogy vállalok minden felelősséget. Az edzéstervet régóta magamnak írom, tudom, milyen felkészülésre van szükségem."

-fogalmazott akkor az úszónő.

Petrov elbocsátása után az Iron Lady edzői csapatát egy holland szakember, egy hazai szárazföldi tréner, két gyógytornász és egy masszőr alkotta, emellett a felkészülést alkalmanként Nagy József edző is segítette.

Hála Nagy József közreműködésének, Katinka országos csúccsal győzött a decemberi rövid pályás országos bajnokság 200 méteres mellúszó döntőjében.

„Már két évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy a magyar úszósportnak szüksége van Nagy Józsefre. E tekintetben hiteles személy vagyok, hiszen 1983-ban Széchy Tamástól át akartam menni hozzá, ám az Öreg azt mondta édesapámnak, ha ezt megteszem, nem lesz többé visszautam hozzá. Azért gondolkoztam el a váltáson, mert az 1983-as Európa-bajnokságon négyszáz vegyesen tizenöt méteres előnnyel fordultam fél távnál, a részeredményem 2:02.6 volt, nagyjából annyi, mint harmincöt évvel később Verrasztó Dávidé, ám a mellet már ötméteres hátránnyal fejeztem be. Akkor apám azt mondta, ha kicsit is megtanítanak mellen úszni, vegyesen is olimpiai bajnok lehetnék. Nagy József lángész, folyamatosan az úszáson jár az agya, látszik, hogy Katinka mellúszása határozottan javult azóta, hogy ő foglalkozik vele" – nyilatkozta Wladár Sándor, elnök.

Hosszú Katinka jelenleg a Bajnokok sorozatában Kínában versenyez. A szerződés megkötésével kapcsolatban az elnök azt mondta, további egyeztetésre van szükség, csak ezután tudnak ajánlatot tenni a szakembernek.

A háromszoros olimpiai bajnok a sencseni viadal előtt Dél-Afrikában edzőtáborozott az elmúlt hetekben. Ide Nagy József csak azért nem tartott vele, mert az utolsó pillanatban érkezett a kérés – a tréner elmondása szerint a jövőben bármikor, bárhová szívesen elutazik Hosszúval, hiszen az úszó, Nagy József és a magyar szövetség célja közös: Hosszú Katinka védje meg a címét Tokióban.