22 olasz modell társasságban mulatoztak a Manchester City labdarúgó csapatának játékosai – számolt be róla a The Sun. A portál azt írja, a parti igazán féktelenre sikerült, a hölgyek le is vetkőztek és így kényeztették a focistákat.

A fülledt hangulatú szexpartiról képek is kikerültek, bár arra ügyeltek a lányok, hogy a játékosok ne legyenek rajta felismerhetőek.

Állítólag a focisták otthon maradt feleségei szinte őrjöngtek, amikor kitudódott, kedveseik milyen buliban jártak...