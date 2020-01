Költségvetési csalás miatt folyik Gáspár Győző pere. A vád szerint a showman 33,5 millió forintot nem fizetett be az adóhivatalnak. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért a celebre.

Gáspár Győző börtönbe is vonulhat, ugyanis az ügyészség költségvetési csalás miatt letöltendő büntetést kért rá.

Nagyértékű autók vásárlása után a showman nem fizetett be 33,5 millió forintnyi adót. Győző értetlenül áll a büntetés előtt és ügyvédjel mindent megtesznek, hogy elkerülje a börtönt. Kifizetné a szóban forgó összeget.

2017 óta tart a kálváriánk, nem tudunk ettől szabadulni. Olyan ez az egész, mintha valakinek szúrnánk a szemét, ezért tönkre akarna minket tenni - mondta el Győző.

"Ügyfelem korábban, amikor televíziós csatornákkal dolgozott, egy menedzsmentcégen keresztül szerződött, az állította ki a számlákat az olyan költségekről, mint például az utazás vagy a kellékek vásárlása. A menedzsment egy családi vállalkozás volt, amelynek Győző apósa az ügyvezetője. Az ügyészség abban látja a problémát, hogy ezek a számlák nem az ügyfelem nevére szólnak, mert a családi cég számlázott. Ez nem törvénybe ütköző, mégis majdnem 36 millió forintot próbálnak rajta behajtani, ami véleményünk szerint szintén nem állja meg a helyét, mert amennyiben valóban van hiány, az nem lehet több 10-12 millió forintnál, amit ügyfelem be is fizetne a tárgyalás előtt. Ez nem volt elég, letöltendő börtönbüntetést is indítványozott az ügyész, ami elfogadhatatlan!" - mondta el a Blikknek Gáspár Győző ügyvédje, dr. Erdei Zoltán.