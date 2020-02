„Az igazság az, hogy a legtöbben cukorral, tejszínnel és tejjel szeretnek kávét inni, ahogyan a teába is rengeteg édesítőszer és kalóriában gazdag méz kerül" – idézi a kutatást vezető Ruopeng An, a University of Illinois munkatársát a nuus.hu.

A szakember szerint az a probléma, hogy ezek a finomságok ugyan bőséges energiaforrást jelentenek, ugyanakkor igazi tápanyagértékük nincs, kalóriában viszont rendkívül gazdagok.

Kiderült, azok, akik tisztán isszák a kávét, napi 69 kalóriát spórolnak, így hosszútávon fittebbek maradhatnak, mint cukorfogyasztó társaik. Csak az USA-ban több mint 160 millió ember fogyaszt kávét vagy teát rendszeresen. Sokan közülük cukrot, tejszínhabot és különféle önteteket is szívesen tesznek italaikba.