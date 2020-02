Pamela Anderson és a 74 éves milliárdos üzletember kapcsolata és gyors házassága a fél világot meglepte. Szerelmük úgy tűnt, a korkülönbség akadályát is legyőzi.

A férfi azonban túl idősnek tartotta magát ahhoz, hogy egy világsztár férje legyen. Állítólag öreg korára nyugalomra vágyik Peters, aki ezért sms-ben üzente meg feleségének, hogy elválik tőle. 12 napig tartott a házasságuk.

"Ez az egész esküvő dolog... megijesztett. Most realizálódott bennem, hogy 74 évesen nekem már nyugalomra, csendre van szükségem, nem pedig egy nemzetközi szerelemre. Úgy gondolom, az lenne a legjobb, ha elmennék néhány napra és te is visszamehetnél Kanadába. A világ tudja, hogy megtettük, de azt hiszem most külön utakon kell tovább folytatnunk. Remélem meg tudsz nekem bocsátani" - így szólt az üzenet, írta meg a Daily Mail.