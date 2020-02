Az Álarcos énekes című műsorban dolgozik együtt Csobot Adél és Istenes Bence. A pár nem tagadja, azért is vállalták el a szereplést, mert ez idő alatt is együtt lehetnek. A hot! magazinnak meséltek arról, hogy gyermekeik születése óta kettesben nem is voltak nyaralni. Tervezik, hogy a közeljövőben elutaznak Portugáliába egy-két napra, de többre nem, mert hiányoznának nekik a csemeték.

Rengetegen kérdezgetik őket, mi az oka annak, hogy idáig nem házasodtak össze. Elmondták, a jövőben szeretnének ők is oltár elé állni.

„Esküvőpártiak vagyunk, szeretnénk esküvőt, de nem sztereotípiák szerint éljük az életünket. Fontos a házasság, de majd ha jön, jön. Ebből a szempontból nincs bennünk görcs: ha akarjuk, majd összeházasodunk."