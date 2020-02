Korda György egész életében érzelmes dalokat énekelt, olyanokat, amelyek a közönség szívéhez szólnak. A dalok pedig nem csak a hallgatóságot érintették meg olykor, hanem őt magát is. Többször elérzékenyült már a koncerteken.

"Az egész pályafutásom a romantikus dalokról szól. Vannak köztük sematikusak, de olyanok is, amelyek magasabb hőfokra tudják kapcsolni a szerelem és az összetartozás érzését. Bevallom, többször előfordult már, hogy a színpadon állva magam is elérzékenyültem" - mondta a Blikknek Korda. Egyszer az is megtörtént, hogy koncert közben elsírtam magam. Épp az Unforgettable című Nat King Cole-sláger magyar változatát énekeltem duettben a feleségemmel, amikor az a közös rész jött, hogy »a szív sok mindent el tud rejteni, te nem is fogod soha sejteni, hogy nem tudlak én elfelejteni már«, akkor egyszer csak potyogni kezdtek a könnyeim. Annyira valóságosnak tűnt ez az előadói helyzet, hogy teljesen átadtam magam az érzéseimnek. Nem törölgettem a szememet, hadd hulljanak azok a könnyek! Szerencsére hangszeres rész következett, és pár másodperc alatt újra visszazökkentem" - árulta el.