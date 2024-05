Botrányokkal teli 5. évaddal jön a The Kardashians

Az 5. évadánál tart a The Kardashians, a Jenner és Kardashian lányok életét bemutató valóságshow, amely ezúttal is tartogat meglepetéseket. Azt kimondhatjuk, hogy az új évad sem lesz botrányoktól mentes.

A botrány a Kardashianék második neve

A hivatalos előzetesből kiderül, hogy Kourtney veszélyeztetett terhessége miatt aggódik Kris Jenner, aki

lesújtó diagnózist kap: cisztát találtak a szervezetében és egy daganatot. A hír a család minden tagját letaglózta, Kylie Jenner zokogva omlott össze a kamerák előtt.

Sok mindennel meg kell küzdenie tehát a családnak, az 5. évadban ráadásul talán azt a mindenkit foglalkoztató kérdést is sikerül tisztázni, együtt van-e még Kylie Jenner és Timothée Chalamet, sőt, kis szerencsével az is kiderülhet, hogy igazat mondott-e a malibui boltos, aki azt állította, hogy a forgatások közben meghallotta, hogy Kylie gyermeket vár a Dűne színészétől. Enne ellentmondanak a szakításukról szóló pletykák, bár egy bennfentes szerint a fiatalok nagyon is együtt vannak, csak távkapcsolatban élnek, mert a színész nem akarja elvonni a figyelmet a Dűne 2. részéről.