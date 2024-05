Érettségizel? Ezek a tippek segítenek koncentrálni

A digitális élet, az okos eszközök és a stressz mindent megtesz, hogy elkalandozz például tanulás közben. Néhány hatékony módszerrel azonban meg tudod erősíteni képességeidet.

Tűzz ki konkrét célokat!

Legyenek konkrét céljaid és alapvető prioritásaid. A jól meghatározott célok segítenek abban, hogy könnyebben fókuszálj és elérd a kitűzött eredményeket. Fontos, hogy ne csak általánosságban fogalmazzunk, mint például, hogy “többet szeretnék tanulni a héten”, hanem konkrétan határozzuk meg, hogy “a héten 4 érettségi tételt szeretnék megtanulni”.

A nagyobb célokhoz érdemes először kisebb, részcélokat is felállítani. Fontos, hogy mindig releváns határidőt adj a célkitűzéseidnek, ami igazodik a jelenlegi élethelyzetedhez. Kis motiváció gyanánt meg is jutalmazhatod magad egy-egy kisebb cél elérésekor.

Tarts rövid szüneteket!

A hosszú, megszakítás nélküli tanulás csökkentheti a hatékonyságot és nehezíti a koncentrációt. Fontos időnként rövid szüneteket tartani, hogy újult erővel tudjunk figyelni egy adott tantárgy tételének végén is. Ez a szünet lehet egy kisebb séta, meditálás, vagy csak egy beszélgetés is.

Kapcsold ki a digitális kütyüket!

A mobiltelefonok, számítógépek és egyéb digitális eszközök könnyen elvonhatják figyelmed. Próbáld meg kikapcsolni ezeket az eszközöket, vagy legalább is némítani, amikor koncentrálni próbálsz a tanulásra. Már az is segítség lehet, hogy ha a telefonodat kijelzővel lefelé fordítod és nem látod az értesítéseket. Ha esetleg még így is túl nagy lenne a kísértés, vidd át egy másik szobába vagy rejtsd el a párnád alá, így biztosan nem fogsz hozzányúlni.

Tanulás idején tarts távolságot a telefonodtól is!

Forrás: Forrás: Thinkstock

Meditálj és alkalmazz légzéstechnikákat!

A meditáció és a mély légzéstechnikák segíthetnek a mentális nyugalom és a koncentráció elérésében. Rendszeres gyakorlással javíthatod az éberséget és a figyelmet. Az interneten is sok ilyen gyakorlatot találsz, amelyek, ha egy kis időre is, de ki tudják kapcsolni az agyad. Fontos, hogy el tudd sajátítani a tudatos jelenlétet.

Mozogj!

A rendszeres testmozgás és az egészséges életmód, mint például a megfelelő táplálkozás és elegendő alvás, segíthetnek a koncentráció javításában és a mentális frissesség fenntartásában. Ha a szóbeli érettségi előtt vannak szabad heteid, érdemes tervet készíteni és kétnaponta estére vagy reggelre egy kisebb mozgást betervezni.

Teremts csendet magad körül!

Nagyon zavaró tud lenni, ha éppen füvet nyír a szomszéd vagy a lakótársad hangosan beszélget valakivel. Most fontos, hogy csendes, rendezett helyen tanulj. Nyugodtan megkérheted a zajt keltő embereket a környezetedben, hogy legyenek tekintettel rád.