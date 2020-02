Antal Imre és Jenei József több mint 40 évig ápoltak szoros barátságot, a férfi ott volt a színész mellett a legnehezebb időkben is. Lassan 12 éve azonban, hogy a legendás művész távozott az élők sorából, örökségéből pedig mostanra semmi nem maradt, a Shannon nevű kis uszkár is elpusztult. A jóbarát ráadásul többször került nehéz helyzetbe, szentendrei otthonát is elárverezték, azóta egy balatonfenyvesi nyaralóban húzza meg magát.

„Ott álltunk hirtelen a sérült unokaöcsémmel, akit szintén én nevelek, és Shanonnal egy új élethelyzetben, saját lakás és pénz nélkül. De belerázódtunk a helyzetbe, Imruska kedvence mindig felvidított. De pár nappal ezelőtt elment az örök vadászmezőkre, és csak remélni tudom, hogy megkapta tőlem ugyanazt a szeretet, amit Imrétől. Ő volt az utolsó örökségem tőle, de persze ez nem jelenti azt, hogy elfelejtem. 43 évet nem lehet és nem is szabad eltörölni, hiszen gyönyörű közös emlékeink vannak!" - árulta el a férfi az AC News-nak. Józsi lassan négy éve nem járt Antal Imre sírjánál, az állapota miatt.