Zsidró Tamás és Várkonyi Andi kapcsolatáról néhány hete hullt le a lepel, azóta egyre többet árulnak el arról, hogyan is alakult ki köztük a szerelem, és persze arról is, milyen a kapcsolatuk. Kiderült például az, hogyan vallott szerelmet a mesterfodrász a műsorvezetőnek, a romantikus gesztus azonban nagyon ismerős: Dobó Katának is ugyanezt írta annak idején.Várkonyi Andi a Női titkok című műsorában mesélt a vallomásról.

Képzeld, egyszer csak írt egy üzenetet, hogy 143, mire én kérdeztem tőle: és az mi? Google a legjobb barátod" - mesélte Andi. „Kiderült, az amerikai szlengben ez azt jelenti, hogy szeretlek. Az I Love You kódja" - tette hozzá. A Ripost pedig megjegyezte, annak idején Dobó Katának is ugyanígy vallott érzelmeiről. Akkor Zsidró Tamás épp külfüldön volt, Kata pedig egy szívecske kíséretében tett közzé fotót kettejükről. Erre reagált a 143-as kóddal a fodrász.