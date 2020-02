Szerdára virradó éjszaka északnyugat felől hidegfront érkezik, majd vonul át az országon, intenzív csapadékzónával. A front mentén a szerda hajnali óráktól előfordulhatnak zivatarok, nagyobb eséllyel az ország délnyugati felén.



A szél többnyire erős, zivatarok környezetében akár viharos is lehet. Jellemzően eső várható, de az intenzívebb gócokban jégdara (apró szemű jég) is hullhat. Intenzív csapadék idején a magasabban fekvő területeken (elsősorban a Mecsekben és a Bakonyban) esetleg havas eső, tapadó hó sem kizárt, megmaradó hóra azonban nem kell számítani.

Jelentős, az ország nagy részén 10-20 milliméternyi csapadékra van kilátás, de lokálisan akár ennél több is eshet. A csapadék súlypontja délutánra az ország délkeleti felére tevődik át, az esti órákra pedig elhagyja az országot.

Zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére.

Az előrejelzés szerint hajnalra 4 és 9 Celsius-fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 10 fok között valószínű, de délkeleten 11-13 fok is lehet.