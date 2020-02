Tavaly augusztusban robbant a botrány, miszerint a világ egyik leghíresebb tenorja, Plácido Domingo nők tucatjait zaklatta szexuálisan. A világsztár nyilvánosan is bocsánatot kért minden nőtől.

Több balerina és táncosnő is megvádolta Plácido Domingót, hogy karrierjük alatt zaklatta őket. Akik pedig nem engedtek a csábításnak, azoknak derékba törte karrierjét is. Többen számoltak be arról az esetről, hogy amikor nem engedték a tenornak, hogy fogdossa és csókolgassa őket, hanyatlásnak indult a szakmai életük.

A világsztár akkor közleményt adott ki, amiben azt taglalta, hogy sajnálja, hogy tettei a mai morálnak nem felelnek meg, de sosem akart bántani senkit.

„Mindezek ellenére fájdalmas azt hallani, hogy bárkit megbántottam vagy kellemetlen helyzetbe hoztam – bármilyen rég és a szándékaim ellenére történt is. Azt hittem, hogy minden interakciómat és kapcsolatomat szívesen fogadták, és kölcsönös beleegyezésen alapult. Azok, akik ismernek vagy velem dolgoztak, tudják, hogy szándékosan soha nem bántanék meg senkit. De elismerem, hogy azok a szabályok és elvárások, amelyek alapján ma mérlegelünk, nagyon különböznek azoktól – és ez így van jól –, amelyekkel a múltban együtt éltünk"

A napokba pedig ismételten bocsánatot kért azoktól a nőktől, akiket karrierje során bántott, elárulta, teljes felelősségt vállal tetteiért.

„Bár nem volt szándékos, de valóban, soha senkinek sem lenne szabad fenyegetést érezni" - írta a tenor, számolt be róla a Ripost.