Vajna Timi nemrég vállalta fel új párkapcsolatát, de akkor még óvatosan fogalmazott, azt mondta, egyelőre csak alakul valami kettőjük között. Az illetőt Zolinak hívják, Andy Vajna egykori jóbarátja és nem mellesleg nagyon jóképű.

A Bors azt írja, most minden jel arra utal, hogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz: a férfi elkísérte kedvesét Amerikába is, és nemrég hármasban edzettek Arnold Schwarzeneggerrel. Erről még egy közös fotót is posztoltak a közösségi oldalra.