Állatok királyának öltözött Shane Tusup a Tv2 Nicsak, ki vagyok? című műsorában. A négyszeres Év Edzőjének választott fenoménnak ezúttal nem a sport-szakemberi tudását kellett bizonyítania, hanem énekelnie kellett. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével is kitüntetett edzőnek ezzel sikerült megmutatnia, szigorú munkatempója mellett, szórakoztató énje is van. A Life.hu-nak egy rövid interjúban elárulta, élvezte a műsor minden pillanatát. A maszk alól fele annyit sem láttam, mint amennyit a próbák alatt, így talán ez volt a legnagyobb kihívás. A műsor többi részét megpróbáltam élvezni, ugyanis másnap hajnalban már egy kemény edzést kellett tartanom."

Shane-t korábban még sosem hallhattuk énekelni, aminek meg is volt az oka. "Eddig még ezzel nem nagyon foglalkoztam komolyan. Most kellett és volt egy jó tanárom, aki kihozta a maximumot a hangomból." - mondta az edző, majd hozzátette, egyszerűen csak szórakoztatni akart. Szerettem volna megmutatni a szórakoztató és jó kedvű oldalamat egyrészt, másrészt pedig ez volt az a projekt, ami legkevésbé zavarta az elég kemény és telített naptárunkat az olimpia évében."A műsor legfontosabb eleme a titoktartás, vagyis senki nem tudhatja, ki van a jelmezben. Shane számára ez nem is volt nehéz feladat. "Két dolog kellett hozzá: 1. szuper kaotikus program (amitől az úszóknak fel sem tűnt, hogy máshol vagyok, ugyanis ők éppen pihentek vagy a túlélésért küzdöttek két edzés között, amíg én máshol voltam) 2. a barátnőm és körülöttem lévők szervezése ugyancsak sokat segített a helyzeten." Bár a nézők észrevehették, hogy az oroszlánba öltözött ember nem érti a műsorvezető, Tilla utasításait, így érezhető volt, hogy nem magyar szereplőt rejt a maszk, mégis óriási meglepetést okozott leleplezéskor. "Nagyszerű élmény volt a felkészüléstől az előadásig." - zárta az interjút Shane Tusup.