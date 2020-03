Ahogy megírtuk, koronavírus-fertőzést kapott Tom Hanks és felesége is: karanténban vannak. Fiuk, Chet most az Instagramján szólalt meg, elmondta, épp most beszélt velük telefonon, és mindketten jól vannak, nem is aggódnak igazán. Az ilyenkor szükséges egészségügyi vizsgálatokon természetesen átestek.