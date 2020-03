Tíz éve kérte meg a párja Szűcs Judith kezét, és az énekesnő többször is beszélt arról, hogy szeretne férjhez menni. Csakhogy ez eddig nem történt meg, és valószínűleg már nem is fog. A 66 esztendős sztár a BEST magazinnak elárulta, jól érzi magát menyasszonyként is, és valójában nem is vágyik hatalmas felhajtásra.

„Tíz éve vagyok menyasszony, és úgy néz ki, hogy ez már így is marad. Végül is nekem tetszik ez az állapot. Férjemnek hívom a páromat, és úgy vagyok vele, hogy minek költenék több millió forintot egy lagzira. Minek etetnék annyi embert, fizetném a cigányzenekart, és vennék több százezerért esküvői ruhát, amit soha többé nem tudok majd felvenni? Inkább közös élményeket gyűjtünk ebből a pénzből, és beutazzuk a világot. (...) Ha egyszer mégiscsak kedvet kapunk az esküvőhöz, akkor az egy nyugodt, békés, szűk körű esemény lesz."