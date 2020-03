Heidi Klum Instagram oldalán tudatta követőivel, hogy megfázott, lázas és rosszul érzi magát. Televíziós forgatását is lemondta. Úgy gondolja, előfordulhat, hogy ő is elkapta a koronavírust.

"Mint annyian közületek, én is beteg vagyok egész héten, a férjem, aki visszafordult a turnéjáról szintén rosszul érzi magát. A védelem érdekében otthon maradunk addig, amíg nem udjuk elvégeztetni a koronavírus-tesztet, amit végre mára sikerült beszereznünk. Senkit sem akarunk veszélyzetetni, vagy megfertőzni, ahogyan egymást sem. (...) Kérlek benneteket, maradjatok otthon ti is, ha megtehetitek" - írta a modell Instagram odalán, majd azt is kifejtette, hogy a férfjével még a csókolózást is mellőzik, hogy védjék egymást.