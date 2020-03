A koronavírus miatt a Fülöp-szigeteken rekedt két magyar lány és egy kilenctagú magyar társaság – számolt be róla a Ripost. A köztársasági elnök járványügyi zárlat alá helyezte a délkelet-ázsiai ország fővárosát, Manilát és a külföldi turistáknak minél hamarabb el kell hagynia az országot. Csakhogy ez nem egyszerű. A február óta a kis szigeten, Coronon tartózkodó állatmentő, Kiss Eszter barátnőjével együtt már Manilába sem jutott el.

„Találkoztunk egy 9 tagú magyar társasággal, közülük is csak ketten tudtak jegyet szerezni, az eddigi 10 ezer forint helyett 80 ezerért. De nem is az ár a legnagyobb baj, hanem hogy egy másik, nemzetközi reptérrel is rendelkező városba, Cebuba szól, de ma azt is lezárják. A repülőtársaságot nem sikerül elérnünk, fogalmunk sincs, mit tegyünk" - nyilatkozta a lapnak.

Egyelőre a konzulátuson sem tudnak nekik segíteni.