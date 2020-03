Nagy Krisztián az elmúlt években kétszer is feladta az X-Faktort. A fiatal tehetség nehéz időszakon megy keresztül: édesapja súlyos daganattal küzd, családja pedig annyira elszegényedett, hogy van, mikor kenyérre is alig futja.

"Sajnos, nagy a baj... Apukámnak gyomordaganata van, ráadásul áttétes. Nagyon rosszul volt, mentőt is kellett hozzá hívni, bent volt a kórházban másfél hétig, de utána hazaengedték. Elmentünk Debrecenbe egy specialistához, ott is volt egy nagy kivizsgálás, amit meg is ismételtek, de – sajnos – az eredmény ugyanaz lett, nagyon nagy a probléma" – kesergett az énekes a Blikknek.

Krisztián és édesanyja nehéz döntés előtt állnak, ugyanis édesapja műtétje nagyon kockázatos.

"Még mi sem tudjuk, mi legyen, hiszen féltjük aput, de tudjuk, hogy a műtét nélkül nincs esélye."

Krisztián édesapja munkaképtelenné vált a betegsége miatt, és ő sem keres pénzt már egy ideje.

"Nagyon szűkösen jövünk ki, volt olyan nap, amikor nem tudtuk kifizetni a boltban a kenyeret... Volt, hogy éjjel, amikor senki nem hallott, sírtam, annyira fájt a szegénységünk."

Krisztián korábban kétszer is bejutott az X-Faktor élő show-jába, ám a felvételek előtt otthagyta a műsort, pszichés betegsége miatt többször került kórházba, gyógyszeres kezelés alatt is állt. A tehetségkutató fődíja azonban nagyot lendítene a helyzetükön.

"Mindenképp megpróbálkozom a műsorral idén is, mert ez az egyetlen esélyem, hogy befussak, és legyen annyi pénzem, hogy támogatni tudjam a családomat"