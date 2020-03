Ahogy több híresség, Várkonyi Andi is az otthonmaradás mellett döntött, hogy visszaszorítsuk a koronavírus-járvány terjedését. Több sztárral együtt amellett kampányol, hogy aki teheti, ne menjen közösségbe. Megmutatta, kivel és hogyan tölti az önkéntes karanténját.

A csinos műsorvezető, Várkonyi Andi kislányával, Nórival kettesben tölti az önkéntes karantént. Ők is úgy döntöttek, hogy nem mozdulnak ki otthonukból, nem mennek közösségbe annak érdekében, hogy minél hamarabb sikerüljön visszaszorítani a napról-napra több fertőzött beteg követelő koronavírus-járványt.

Andi megmutatta, mivel ütik el az időt.

"Tegnap este nekikezdtünk egy 1000 db-os puzzle-nek. Kiváló időtöltés együtt! És még van egy 2000-es is. Ezzel elleszünk egy darabig... Sok mindenre lehetőséget ad most ez a sok idő amit együtt tölthetünk, és ha megpróbálunk arra fókuszálni mi minden jó benne, sokkal könnyebb elviselni! Vigyázzatok magatokra és egymásra! Vigyázzunk a szüleinkre és az idősekre, értük is felelősséggel tartozunk, nem csak önmagunkért! Én nagyon féltem őket!" - írta fotója mellé a műsorvezető.