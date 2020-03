Az olasz polgári védelmi hatóság legutolsó, szombat esti adatai szerint az addig diagnosztizált fertőzöttek számát - a gyógyultakat és halottakat nem számolva - 53 ezer fölé emelkedett, ebből mintegy 18 ezren szorulnak kórházi kezelésre, majdnem háromezren intenzív osztályon. A halottak száma elérte a 4825-t.

Spanyolországban 25 ezer igazolt fertőzött mellett több mint ezer volt a halottak száma, Németországban valamivel több mint 22 ezer betegre 84 halott jutott.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Kínában 3259 elhunytat regisztrált, ami a megbetegedettekhez képest 3,8 százalékos halálozási aránynak felelt meg. A gócpontként ismert Vuhan városában ez 5,8 százalékos volt. Olaszországban a halálozások aránya elérte a 9 százalékot, a gócpont Lombardiában a 12,1 százalékot.

A Corriere della Sera több oldalas vizsgálata a kiemelkedően magas olaszországi arányt mindenekelőtt úgy magyarázza, hogy a fertőzöttek valós száma sokkal magasabb. Minden igazolt beteg mellett legalább további 5-10 nem diagnosztizált fertőzött van. Az olasz statisztikai hivatal március 12-i számításai szerint az akkori több mint 12 ezer diagnosztizált beteg mellett további több mint 105 ezer, nem nyilvántartott, tünetmentes vagy nagyon enyhe tünetes fertőzött volt. Ekkora létszámmal a halálozási ráta is alacsonyabbnak bizonyul és megközelíti a kínait.

Olaszországban a február 20-án terjedésnek indult járvány kezdetén minden "gyanús" személyen elvégezték a vírustesztet: a pozitívnak bizonyultak teljes családi, rokoni és szélesebb kapcsolatkörének tagjait is ellenőrizték. Az első hét elteltével azonban már csak a tüneteseket tesztelték. Február 20. és március 21. között több mint 233 ezer vírustesztet végeztek, amelynél többet csak Dél-Koreában teljesítettek. "Olaszországban a halálozási arány magasabb, mivel a magas életkorú lakosságon túl az enyhe tünetes személyeket nem tesztelik és nem szigetelik el" - idézte a napilap Bruce Aylward a WHO főigazgató-helyettesének véleményét.

Szakértők végzetes tartják, hogy a belső mozgást tekintve nagyon aktív régiónak számító Lombardiában a járvány majdnem azonnal "bejutott" a kórházakba, amelyek futótűzként terjesztették a fertőzést. A kórházakban pedig a betegek nagy része szintén idős személy volt, akik kiemelt célpontjainak bizonyultak a Covid-19-nek.

Angelo Borrelli a polgári védelmi hatóság vezetője hozzátette, hogy miközben más országokban kizárólag azokat számolják, akik kimondottan a fertőzés miatt, például súlyos tüdőgyulladásban halnak meg, Olaszországban azokat is az új koronavírus halottjainak tekintik, akik más patológiák miatt is válságos állapotban voltak, és a fertőzés miatt súlyosbodó állapotuk vezetett a halálhoz.

Ami az idős népességet illeti, az olasz elhunytak életkor átlaga 80 év körül mozog, és több mint 48 százalékukat legalább három más betegség miatt is kezelték. Az olasz csizma lakosságának több mint egyharmada 65 év feletti. A nők várható élettartama megközelíti a 87 évet, a férfiaké a 85-t.

A vizsgálat kiemeli, hogy a lélegzési elégtelenséget okozó betegség Észak-Olaszország iparvidékén robbant ki, amely az egyik legszennyezettebb levegőjű európai térségként ismert. Azt pedig, hogy Olaszországban majdnem hetven százalékban férfiak halnak meg, a dohányzás is magyarázhatja.

Végül sokat számítanak a társadalmi szokások: Olaszországban a családok több mint húsz százaléka a nagyszülőkkel él, akik nagyon szoros kapcsolatban állnak gyerekeikkel és az unokákról is gondoskodnak, ez az arány Franciaországban 5 százaléknál alacsonyabb. A gyakran tünetmentes fiatalok és unokák betegíthették meg az olasz nagyszülőket.