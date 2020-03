Johnson a nemzethez intézett televíziós beszédében közölte: a lakosság mostantól csak az alapvető szükségleti cikkek, főleg élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésekor léphet az utcára, és e célból is a lehető legritkábban. A kormányfő azt kérte, hogy ahol ez lehetséges, mindenki inkább szállíttassa házhoz az élelmiszereket.

A nem alapvető fontosságú - például elektronikai vagy ruházati - cikkeket árusító üzleteknek azonnali hatállyal be kell zárniuk. Naponta egy szabadtéri testedzés - séta, futás, biciklizés - engedélyezett, de az is egyedül vagy az egy háztartásban élő családtagokkal.

Kivételt jelent a korlátozások alól, ha valakinek orvosi segítségre van szüksége, ha más, rászoruló emberről kíván gondoskodni, vagy ha a munkahelyére utazik, de ez utóbbi is csak akkor, ha feltétlenül szükséges, és ha az adott munkát otthonról nem lehet elvégezni.

Johnson közölte: az előírásnak rendőrségi úton is érvényt lehet szerezni, például bírságokkal vagy a nem engedélyezett gyülekezések feloszlatásával. Nagy-Britanniában hétfő estétől kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember nem tartózkodhat együtt a szabadban sem. A játszótereket, a szabadtéri edzőpályákat, a könyvtárakat és a vallási intézményeket is azonnali hatállyal be kell zárni.

Nem tarthatók emellett esküvők, keresztelők és egyéb ceremoniális társadalmi rendezvények, de a temetések továbbra is engedélyezettek.

A parkok testedzés céljából látogathatók, de a gyülekezéseket a hatóságok a parkokban is feloszlatják.

A friss tájékoztatás szerint az intézkedéseket a kormány folyamatos felülvizsgálat alatt tartja, három hét múlva áttekinti a helyzetet, és ha az akkori adatok alapján lehetséges, akkor enyhíti a korlátozások szigorát.

A brit miniszterelnök azt mondta: tudja, hogy az előre vezető út nehéz, de a következő időszakban sajnos sokan fognak még belehalni a járványba.

"A járvány elleni harcban mindenki sorkatona, mindenkinek kötelessége az összefogás e betegség terjedésének megállítása és sok-sok ezer emberélet megmentése érdekében" - fogalmazott. "Legyőzzük a koronavírust, és együtt fogjuk legyőzni" - emelte ki a brit kormányfő.



A legújabb adatok alapján az Egyesült Királyságban hétfőig 335-en haltak meg a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 megbetegedésben, az azonosított fertőzöttek száma 6650.