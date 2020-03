Az Anglában élő anya közzétette gyermeke történetét, hogy mindenkit figyelmeztessen arra, tartsák be az előírásokat, és maradjanak otthon, mert ez a vírus nem vicc.

Angliában a lakosok egyelőre nem veszik komolyan a vírus veszélyeit, továbbra is eljárnak, a metrók tömve vannak. Ezért több koronavírusos beteg is próbálja felhívni a figyelmüket arra, hogy a betegség nem játék, és aki teheti, az maradjon otthon. Nemrég egy 5 éves kisfiú anyukája osztotta meg Facebookon, milyen is a vírus lefolyása az ő gyermekénél.