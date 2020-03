A lakosság és a sajtó hiteles tájékoztatása érdekében a mai naptól az elhunytak adatait részletesebben közöljük. Így látható lesz a beazonosított koronavírus-fertőzéssel elhunytak kora és neme mellett az is, hogy a vírusfertőzés előtt is szenvedett-e már valamilyen krónikus alapbetegségben. A technikai átállás miatt néhány órára a www.koronavirus.gov.huhonlap nem lesz elérhető. A mai adatokat az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján is ismertetjük - közölte a Koronavírus Sajtóközpont.