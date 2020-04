Pink, a világhírű énekesnő közösségi oldalán mesélte el, hogy ő és három éves kisfia is megfertőződtek koronavírussal.

Közösségi oldalán hosszú posztban tudatta követőivel a világhírű énekesnő, Pink, hogy ő is és hároméves kisfia is átestek a koronavírus-fertőzésen, két héttel ezelőtt. Már mindketten jól vannak, második tesztjük is negatív lett.

Elmondta továbbá, hogy szerinte széles körben kellene tesztelni az embereket, valamint félmillió dollárt is adományozott a Temple Egyetem alapítványának kutatási célokra, édesanyja emlékére, aki 18 éven át dolgozott a kórház szívrészlegén.

"Két héttel ezelőtt a hároméves kisfiam, Jameson és én is megfertőződtünk a covid-19 nevű vírussal. " - kezdte kommentjét Pink, aki hozzátette, a fertőzés előtt ő is és családja is önkénten karantéba vonultak.