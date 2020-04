Nyakunkon a húsvét. Ha még nem volt időd kidekorálni az otthonodat, hoztunk néhány szuper, olcsó ötletet, amiket te is bátran elkészíthetsz.

Még nincs késő egyszerű és gyönyörű húsvéti dekorációkat készíteni. Nem kell más hozzá, mint egy kis kézügyesség és némi kreativitás. Utóbbihoz hoztunk egy kis segítséget.

Tojásos kopogtató

Nagyon egyszerű, de gyönyörű eredményt érhetünk el néhány tojáshéjjal és szárított virágokkal díszített kopogtatóval, amit nem csak az ajtódra tudsz akasztani, de az ünnepi asztal éke is lehet. Nincs más dolgod, mint összeszedni a háztartásban elhasznált tojások héját, megmosni és megszárítani. Ha használsz potpourrit otthonod illatosítására, akkor válogass ki a szárított illatosítókból néhányat, amiket szívesen látnál viszont a díszeden. Alapnak tökéletes lehet egy karácsonyról megmaradt koszorú, amit ha letisztítasz és szalaggal alaposan betekersz, máris használhatsz is. De szalmából és szárított növényekből is készíthetsz kerek alapot. A tojásokat tetszőleges mennyiségben és módon ragaszd fel az alapra, körülötte pedig díszíts szárított virággal és szalagokkal.

Muffin virágok

Ha van otthon színes muffinsütéshez használatos sütőpapírod, vékony szalagod vagy zsebkendőd és háztartási drótod, máris nekiláthatsz a műveletnek. Tegyél egymásba két-három színű papírt, hajtsd félbe majd gondosan, vékonyan vágdosd be a széleit. Három-négy félbehajtott, bevágdosott papírformát tegyél egymásba, dróttal fogasd össze őket és igazítsd meg a papírrétegeket, hogy virág formája legyen. A szárát szalaggal vagy papírzsepivel tekerd be. Az elkészült virágokat tedd vázába vagy dízstíésnek a húsvéti terítékhez.

Tojásmécses

Az újrahasznosítás jegyében hoztunk még egy fantasztikus ötletet. A háztartásban felhasznált tojások félbetört héját fesd be temperával vagy akrillal tetszőleges színre, várd meg míg megszárad, tegyél mini kanócot a közepébe és langyos gyertyaviaszt csepegtess bele. Csodás éke lehet az ünnepi asztalnak ez a dekoráció.

Nyuszilufi

Ha van kisgyerek a családban, biztosan örülni fog ennek a dekorációs elemnek. Szerezz be hófehér lufikat, fújd fel őket és alkoholos fekete filccel rajzolj rá orrot és bajuszt. Rizspapírból vágj ki füleket, amiket ragassz fel a lufi tetejére és máris kész a cuki nyuszidísz.