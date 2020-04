Az énekesnő önkéntes karanténba vonult, ahogy sokan mások, arra viszont nem számított, hogy éppen most meleg víz és fűtés nélkül marad, ugyanis a központi kapcsoló elromlott.

„Egészen idáig nem volt meleg vizem, fűtésem se nagyon, a mosógépem is elromlott. Más se hiányzott az önkéntes karantén idejére. Az mondjuk vigasztal, hogy szép lett az idő, így fűtenem nem is annyira kell „ – mesélte a Ripostnak.

Ám Marcellina nem esett kétségbe a váratlan helyzettől: öt napig lavórban fürdött, ez ráadásul gyerekkori emlékeket idézett elő benne,

„Gyerekkoromban hatan laktunk egy szobában, nem volt fürdőszoba, nem volt meleg víz, bojler. Csak egy WC volt. Fölforraltunk nagy lábosban vizet és lavórból mosakodtunk a konyhában. Én ehhez hozzá vagyok szokva és egyáltalán nem tartom cikinek, most is sikerült megoldanom."