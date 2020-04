A vasárnap reggeli adatsorban 1 777 666 fertőzött, 108 867 halálos áldozat és 404 372 gyógyult szerepelt. Az új fertőzések száma 5378-cal, az új haláleseteké 7057-tel volt kevesebb, mint az előző 24 órában, a gyógyultak számának növekménye viszont nagyjából megegyezett az előző napival (26 695). A fertőzés 185 országban van jelen.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.

A legtöbb regisztrált fertőzött jelenleg az Egyesült Államokban van: 557 571, ami 27 620-szal több, mint vasárnap, az új fertőzések száma viszont 912-vel csökkent a vasárnapihoz képest. A gyógyultak száma 41 831, a halálos áldozatoké 22 108, amely 1500-zal több, mint az előző nap. A helyzet továbbra is New Yorkban a legsúlyosabb, ahol 6898-an haltak meg.



Spanyolországban 166 831-re nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 17 209-re emelkedett az elhunytaké, és 62 391-re a gyógyultaké.

Olaszországban 156 363 a regisztrált fertőzöttek száma, 19 899 a halálos áldozatoké, 34 211-en gyógyultak meg.

Franciaországban 133 670 fertőzöttet, 14 412 halálos áldozatot és 27 469 gyógyultat tartottak nyilván.

Németországban 127 854 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 3022 elhunyt, 60 300 meggyógyult.

Az Egyesült Királyságban 85 208 dokumentált fertőzött és 10 629 halálos áldozat volt.

Iránban 71 686 volt a regisztrált fertőzöttek száma hétfőre, 4474 az elhunytaké, 43 894 a kórból felépülteké.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a kórt, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 135 esetet tartottak nyilván. A vírus okozta betegségben eddig 3343-en haltak meg, a gyógyultak száma 77 596.