Németh Lajos elmondta, az eső már nem ártott, hiszen az utóbbi hetekben kevés volt belőle. Viszont mellé hideget is kaptunk, olyannyira, hogy néhol mínusz 6-8 fokot lehet majd mérni az országban a következő napokban hajnalban. Szerencsére jó hírekkel is szolgált a meteorológus: pénteken jelentős felmelegedés jön, 25-26 fokos hétvégére is számíthatunk, ám hullámzó lesz az időjárás, ugyanis ezzel együtt kisebb lehűlés is érkezik majd újra.