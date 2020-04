Charlotte Louise Cope elszántan harcolt a koronavírus ellen sok más dél-walesi mentőssel együtt. A fiatal nő egyik nap még szorgosan dolgozott, nem sokkal később pedig már halott volt. Otthonában érte utol a halál, valószínűleg hirtelen.

Nem sokkal ezelőtt tett ki a közösségi oldalára egy posztot, amiben hosszasan taglalta, mennyire nem élvezi a mostani helyzetet, azonban mégis próbálja pozitívan kezelni a dolgokat.

"Az élet most kifejezetten szívás. Hiányzik a családom, hiányzik az edzés és a szabadság is. De most pozitívnak kell maradnom, és minden időmet arra kell fordítani, hogy - a csodálatos kollégáimmal együtt - segíthessek másoknak az ambulancián. Kérlek titeket, vigyázzatok magatokra és maradjatok otthon." - írta a posztjában az Instagramon.

Az egyik kollégája azt nyilatkozta, hogy Charlotte egy nagyon ígéretes mentős volt, akit a személyisége miatt mindenki nagyon imádott.

"Aprócska vállain némán és mosolyogva cipelte a világ terheit. Azt hiszem mindenki helyett mondhatom, hogy teljesen össze vagyunk törve és rettentően hiányzik. Másoknak talán csak egy hétköznapi lány volt, számunkra viszont ő volt a napsugár, aki beragyogta az ambulanciát még a legnehezebb pillanatokban is" - írta meg a DailyMail.