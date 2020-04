A Nicsak, ki vagyok? döntője előtt a biztonság kedvéért a teljes stábot tesztelték koronavírusra. Judy elárulta, a vizsgálat zökkenőmentes volt, és örült, hogy elvégezték rajta.

"Több szempontból is örültem, amikor kiderült, hogy a döntő felvétele előtt mindenkit letesztelnek koronavírusra. Egyrészt jó tudni, hogy a TV2-nél nem csak a stúdiót fertőtlenítik, mielőtt elkezdődik a forgatás, de így abban is biztosak lehetünk, hogy senkivel nem találkozhatunk, aki esetleg már megfertőződött, másrészt azt is megtudom, hogy sikeres volt-e saját kis házi karanténunk" – mondta a Ripostnak.

Szerinte nagyon profin szervezték meg, mert teljesen egyedül volt a tesztet végző szakemberrel, senki sem volt az épületben, nem kellett várnia sem.