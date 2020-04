Zsidró Tamás és Várkonyi Andrea szakítása meglepte a rajongókat, de úgy tűnik, mindkét fél elégedett a döntésükkel. A mesterfodrász fia elárult néhány titkot a szakításról, és arról is, apja milyen nőket szeret.

Zsidró Tamás és Várkonyi Andrea kapcsolata és szakítása is meglepetést okozott a rajongóknak, de a hírek szerint a felek nem bánták meg döntéseiket. Felröppentek ugyan pletykák arról, hogy a mesterfodrász nem viseli túl jól a szakítást, ezek nem bizonyultak igaznak. Zsidró Tamás fia, Dominik a Best Magazinnak árult el néhány titkot arról, hogyan érzi magát apja, és arról is, mely nők a gyengéi.