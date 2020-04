Zsidró Tamás és Várkonyi Andrea kapcsolata mindössze néhány hónapig tartott, most kiderült, miért lett vége a románcnak.

Zsidró Tamás és Várkonyi Andrea az év elején vállalták fel a kapcsolatukat, habár csak rövid ideje randizgattak. A szerelmük azonban nem állta ki az idő próbáját. A páros szakított, amit Várkonyi Andrea meg is erősített.

Való igaz, már nem vagyunk együtt, sőt nem is beszélünk, nem tartjuk a kapcsolatot. Jól vagyok, nem viselt meg a szakítás" - mondta a Blikknek a műsorvezető. Egy ismerőse pedig elárulta, miért lett vége a kapcsolatnak.