Mostanában sokan panaszkodnak arra, hogy statikusan túltöltődnek, ami abban nyilvánul meg, hogyha hozzáérnek valamihez, elektormos kisülés következik be, ami sokszor fájdalmas is.

"Folyton rázok! Múltkor annyira fel voltam töltődve, hogy megfogtam a lámpaizzó végét és egy pillanatra kigyulladt" - írja egy internetező egy Facebook poszt alá. De nem ő az egyetlen, sorra gyülekeztek az ehhez hasonló "tünetekről" szóló kommentek. Sokan azt mondják, hogy kapar a torkuk és köhögnek is mellé.

Mi lehet az oka?

"A száraz levegő az oka, ami a légutainkat is kiszárítja, ezért tapasztalható köhögés, krákogás is az elektromos töltöttség mellett" - mondja Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója. "Sajnos az utcán nem tudunk mit tenni ellene, de a lakásban érdemes a megfelelő párásítás, fontos a folyadékbevitel, és néha öblögessük át a torkunkat csapvízzel. Azt is érdemes még tudni, hogy műszálas ruhában hamarabb töltődünk" - fejti ki a szakember.

A koronavírus is sokat dob ezen a helyzeten - jobban mondva a karantén. Hiszen a bezártságnak köszönhetően sokkal többet vagyunk tréning ruhában, ami sok esetben műszálas, ráadásul többet mosunk, illetve, mivel kevesebbet járunk ki, "nehezebben vezetjük le a feszültséget" - írja a Ripost.

"A kinti szárazság miatt nálam már napok óta 32-34 százalék a páratartalom, pedig tudatosan párásítok, mert a légutaknak, a bőrnek, a szemnek sem tesz jót a 40 százalék alatti páratartalom. Az alacsony páratartalom miatt a többlettöltésünk „gyengéd", észrevétlen, vagyis levegőn keresztüli spontán elvesztése lelassult" - mondja Szíjártó Sándor fizikus.